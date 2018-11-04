Фотогалереи
Выставка холодного оружия и доспехов в Краснодаре

Выставка холодного оружия и доспехов в Краснодаре

Выставка холодного оружия и доспехов в Краснодаре

Выставка холодного оружия и доспехов в Краснодаре

Выставка холодного оружия и доспехов в Краснодаре

Выставка холодного оружия и доспехов в Краснодаре

Выставка холодного оружия и доспехов в Краснодаре

Выставка холодного оружия и доспехов в Краснодаре

Выставка холодного оружия и доспехов в Краснодаре

Выставка холодного оружия и доспехов в Краснодаре

Выставка холодного оружия и доспехов в Краснодаре

Выставка холодного оружия и доспехов в Краснодаре

Выставка холодного оружия и доспехов в Краснодаре

Выставка холодного оружия и доспехов в Краснодаре

Выставка холодного оружия и доспехов в Краснодаре

Выставка холодного оружия и доспехов в Краснодаре

Выставка холодного оружия и доспехов в Краснодаре

Выставка холодного оружия и доспехов в Краснодаре

Выставка холодного оружия и доспехов в Краснодаре

Выставка холодного оружия и доспехов в Краснодаре

Выставка холодного оружия и доспехов в Краснодаре

Выставка холодного оружия и доспехов в Краснодаре

Выставка холодного оружия и доспехов в Краснодаре

Выставка холодного оружия и доспехов в Краснодаре

Выставка холодного оружия и доспехов в Краснодаре

Выставка холодного оружия и доспехов в Краснодаре
Новости 24
В Краснодаре адвокат заявила о поджоге своего автомобиля
В Краснодарском крае поезд протаранил автомобиль
В центре Краснодара проходит выставка военных доспехов и холодного оружия
На Кубани открылся мультимедийный исторический парк «Россия-моя история»
В Анапе в ДТП погибли два человека
В реконструкцию краснодарского стадиона «Труд» вложат 2,5 млрд рублей
Уникальный подводный беспилотник будут испытывать между Севастополем и Сочи
Во всех поселках Туапсинского района Краснодарского края восстановили водоснабжение
В Краснодаре определены первые 25 финалистов кадрового конкурса «Лидеры Кубани – движение вверх!»
В Лазаревском районе Сочи произошло землетрясение
В Краснодаре отметили юбилей высшего военного авиационного училища летчиков
Кубанские медики завершили вакцинацию населения в зоне наводнения
В Туапсинский район доставили временный мост из Тулы
В Геленджике проходит самая массовая регата России
Гандболистки «Кубани» уступили «Ладе»
Губернатор Кубани поручил предоставить временное жилье людям, чьи дома признаны аварийными в результате наводнения
В Юбилейном микрорайоне Краснодара высадили 16 деревьев
По факту столкновения поезда и грузовика в Тимашевском районе следователи начали проверку
В Краснодаре пожарные потушили загоревшийся склад
На Кубани поезд столкнулся с грузовиком
На Кубани заработала горячая линия психологической помощи для подростков
Губернатор Кубани рекомендовал главе Апшеронского района уйти в отставку
Около 150 кубанцев стали участниками художественного флэшмоба
Более четырех тысяч жителей Кубани написали «Большой этнографический диктант»
Гид из Сочи стала одной из лучших в России
Вход в музей «Россия – моя история» в Краснодаре будет бесплатным 4 ноября