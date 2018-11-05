Фотогалереи
Краснодарцы окунулись в «Ночь искусств»

Краснодарцы окунулись в «Ночь искусств»

Краснодарцы окунулись в «Ночь искусств»

Краснодарцы окунулись в «Ночь искусств»

Краснодарцы окунулись в «Ночь искусств»

Краснодарцы окунулись в «Ночь искусств»

Краснодарцы окунулись в «Ночь искусств»

Краснодарцы окунулись в «Ночь искусств»

Краснодарцы окунулись в «Ночь искусств»

Краснодарцы окунулись в «Ночь искусств»

Краснодарцы окунулись в «Ночь искусств»
Новости 24
Шесть тысяч новобранцев из Краснодарского края пополнят ряды Вооруженных сил России
В Сочи в автомобильной аварии погибли две женщины
Прокуратура Новороссийска сделала выговор чиновникам за забитые ливневки
В Брюховецком районе и.о. главного врача больницы оштрафовали
Президент «Локомотив-Кубань» Ведищев прокомментировал расторжение контракта с главным тренером команды
Под Новороссийском фура раздавила легковой автомобиль, погибли двое
Полицейские Курганинского района задержали подозреваемого в похищении коровы
Двоих похитителей шин будут судить в Темрюкском районе
В Краснодаре на перекрестке улиц Тургенева и Калинина появилась вафельная разметка
На Кубани акция «Ночь искусств» собрала более 265 тысяч человек
В Тихорецком районе после исчезновения женщины возбудили уголовное дело
На Кубани День народного единства отметили 84 тысячи человек
В Туапсинском районе установили временный мост из Тулы
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
В Краснодаре адвокат заявила о поджоге своего автомобиля
В Краснодарском крае поезд протаранил автомобиль
В центре Краснодара проходит выставка военных доспехов и холодного оружия
На Кубани открылся мультимедийный исторический парк «Россия-моя история»
В Анапе в ДТП погибли два человека
В реконструкцию краснодарского стадиона «Труд» вложат 2,5 млрд рублей