Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре

Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре

Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре

Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре

Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре

Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре

Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре

Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре

Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре

Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре

Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре

Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре