Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре
Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре
Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре
Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре
Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре
Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре
Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре
Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре
Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре
Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре
Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре