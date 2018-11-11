Фотогалереи
Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре

Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре

Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре

Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре

Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре

Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре

Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре

Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре

Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре

Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре

Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре

Сборная России по регби обыграла Намибию в тест-матче на стадионе "Кубань" в Краснодаре
Новости 24
Сборная России по регби обыграла в Краснодаре команду Намибии
Мэр Краснодара и призеры Олимпийских игр сыграли в волейбол со школьниками
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В Краснодаре после серии преступлений поймали двух строителей
В Краснодаре в поселке Лорис на субботнике посадили 55 деревьев
В аэропорту Краснодара из-за тумана по-прежнему задержаны 15 рейсов
В Сочи начался ремонт моста через реку Херота
В Туапсинском районе синоптики прогнозируют ливни и заморозки
В аэропорту Краснодара из-за плотного тумана задержали 17 рейсов
В краснодарских поликлиниках пройдет День здоровья
В Краснодаре на нескольких улицах ограничат движение
В Новороссийске с высоты сорвался 44-летний сварщик
В Краснодаре на участках улиц Путевой и Седина запретят остановку транспорта
В Краснодаре открыли памятник Тургеневу