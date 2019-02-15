Краснодар и Байер сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Краснодар и Байер сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Краснодар и Байер сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Краснодар и Байер сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Краснодар и Байер сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Краснодар и Байер сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Краснодар и Байер сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Краснодар и Байер сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Краснодар и Байер сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Краснодар и Байер сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Краснодар и Байер сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Краснодар и Байер сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы