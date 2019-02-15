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Краснодар и Байер сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Краснодар и Байер сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Краснодар и Байер сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Краснодар и Байер сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Краснодар и Байер сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Краснодар и Байер сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Краснодар и Байер сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Краснодар и Байер сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Краснодар и Байер сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Краснодар и Байер сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Краснодар и Байер сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Краснодар и Байер сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Краснодар и Байер сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
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