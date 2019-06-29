Фотогалереи
В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

В Краснодаре прошел рекордный по количеству выпускников губернаторский бал
Новости 24
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Выделенные полосы на дорогах Краснодара введут с 20 июля
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