Фотогалереи
Краснодар уступил Порту в первом матче квалификации Лиги Чемпионов

Краснодар уступил Порту в первом матче квалификации Лиги Чемпионов

Краснодар уступил Порту в первом матче квалификации Лиги Чемпионов

Краснодар уступил Порту в первом матче квалификации Лиги Чемпионов

Краснодар уступил Порту в первом матче квалификации Лиги Чемпионов

Краснодар уступил Порту в первом матче квалификации Лиги Чемпионов

Краснодар уступил Порту в первом матче квалификации Лиги Чемпионов

Краснодар уступил Порту в первом матче квалификации Лиги Чемпионов

Краснодар уступил Порту в первом матче квалификации Лиги Чемпионов

Краснодар уступил Порту в первом матче квалификации Лиги Чемпионов

Краснодар уступил Порту в первом матче квалификации Лиги Чемпионов

Краснодар уступил Порту в первом матче квалификации Лиги Чемпионов

Краснодар уступил Порту в первом матче квалификации Лиги Чемпионов

Краснодар уступил Порту в первом матче квалификации Лиги Чемпионов

Краснодар уступил Порту в первом матче квалификации Лиги Чемпионов

Краснодар уступил Порту в первом матче квалификации Лиги Чемпионов

Краснодар уступил Порту в первом матче квалификации Лиги Чемпионов

Краснодар уступил Порту в первом матче квалификации Лиги Чемпионов
Новости 24
Все погибшие в аварии с экскурсионным автобусом под Новороссийском – пассажиры иномарки
В Новороссийске создан оперативный штаб после аварии с автобусом
В Сочи начали проверку по факту смерти 3-месячного мальчика
«Зеленые зоны» Кубани находятся под охраной
На Кубани такси влетело под фуру
Краснодар готовится к празднованию Дня молодежи
В Краснодаре погаснут светофоры в районе 55-й школы
Прокуратура заинтересовалась отключением газа в поселке Краснодарском
В Краснодаре назовут имя лучшего строителя-атомщика
На Кубани пьяный мужчина перепутал автомобили и уехал домой на машине соседа
На Кубани проверяют детские палаточные лагеря
На Кубани 9 августа приставы устроят очередную облаву на должников
Из-за матча «Краснодар» - «Порту» продлят работу общественного транспорта краевой столицы
Сотрудники ейского онкодиспансера похитили лекарств на 3,5 млн рублей
В дома жителей Краснодара возвращают газ
Спасатели вытащили сочинца, которого зажало в машине
В Сети появилось видео задержания чиновницы прямо во время совещания в Туапсе
В станице «Атамань» состоится фестиваль кубанской индюшки
В Анапе горит крыша трехэтажного здания
В Краснодаре построят 33 новых тротуара
«Краснодар Водоканал» модернизировал станцию на Алма-Атинской
В Динском районе оштрафовали директора организации
Более 10 миллионов рублей вынесли из дома безработного краснодарского пенсионера
В Тихорецке возле магазина произошла массовая драка