Фотогалереи
День молодежи в Краснодаре

День молодежи в Краснодаре

День молодежи в Краснодаре

День молодежи в Краснодаре

День молодежи в Краснодаре

День молодежи в Краснодаре

День молодежи в Краснодаре

День молодежи в Краснодаре

День молодежи в Краснодаре

День молодежи в Краснодаре

День молодежи в Краснодаре

День молодежи в Краснодаре

День молодежи в Краснодаре

День молодежи в Краснодаре

День молодежи в Краснодаре

День молодежи в Краснодаре
Новости 24
В Брюховецком районе отремонтируют 50-летний Дом культуры
В Краснодаре убрали стрелку правого поворота на пересечении Северной и Аэродромной
В Сочи на вертолете эвакуировали девушку, которую укусила гадюка
В Сочи у сбытчика наркотиков из Анапы нашли 28 свертков с марихуаной
На Кубани разыскивают 63-летнего жителя Курганской области
На пляже Сочи закрыли незаконный прокат гидроциклов
В Геленджике сносят аквапарк
На Кубани оштрафовали главу сельского поселения
В Славянском районе в ДТП с грузовиком пострадали 5 человек
На Кубани местные жители застряли на лодке в Ахтарском лимане
В Динском районе открыли новые гериатрические койки
В Усть-Лабинском районе мужчина вырастил во дворе 300 кустов конопли
На Кубани члены ОПГ пойдут под суд за «обналичку» 4 миллиардов рублей
В Новороссийске покажут «Уникальную природу Кавказа»
В Курганинске женщина украла золотую цепочку соседки
Погода в Краснодарском крае 12-13 августа: осадков не ожидается
В Краснодаре загорелся балкон многоэтажки
Температура воды в Черном море 12 августа 2019 года: прохладнее всего купаться в Геленджике
В Краснодаре прочистили 2,4 километра ливнёвок
В Краснодаре с 12 по 14 августа отключат светофоры на улице Красных Партизан
В море у Новороссийска нашли труп водолаза
На Кубани начали принимать заявки на субсидии аграриям
На Кубани разрабатывают культурную афишу для школьников
Губернатор Кубани поздравил строителей с профессиональным праздником
На Кубани собрали около 30 тысяч тонн фруктов и ягод
В дорогом отеле Сочи массажист подрался с администартором и сломал ей палец
На Кубани мужчина нашел на дороге сумку с автоматом «Калашникова» и запасом патронов
В Сочи женщина за рулем BMW сбила 2-летнюю девочку