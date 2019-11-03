Краснодар - Ростов 2:2

Быки вырвали ничью на последних секундах южного дерби
Быки вырвали ничью на последних секундах южного дерби
Быки вырвали ничью на последних секундах южного дерби
Быки вырвали ничью на последних секундах южного дерби
Быки вырвали ничью на последних секундах южного дерби
Быки вырвали ничью на последних секундах южного дерби
Быки вырвали ничью на последних секундах южного дерби
Быки вырвали ничью на последних секундах южного дерби
Быки вырвали ничью на последних секундах южного дерби
Быки вырвали ничью на последних секундах южного дерби
Быки вырвали ничью на последних секундах южного дерби
Быки вырвали ничью на последних секундах южного дерби
Быки вырвали ничью на последних секундах южного дерби
Быки вырвали ничью на последних секундах южного дерби
Быки вырвали ничью на последних секундах южного дерби
Быки вырвали ничью на последних секундах южного дерби
Быки вырвали ничью на последних секундах южного дерби
Быки вырвали ничью на последних секундах южного дерби
Быки вырвали ничью на последних секундах южного дерби
Быки вырвали ничью на последних секундах южного дерби
Быки вырвали ничью на последних секундах южного дерби
Быки вырвали ничью на последних секундах южного дерби
Быки вырвали ничью на последних секундах южного дерби