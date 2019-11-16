Фотогалереи
На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
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