На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
На Кубани простились с убитой доцентом аспиранткой Анастасией Ещенко Фото: Тимур СЕМЕНОВ.