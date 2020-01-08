Фотогалереи
В аэропорту Краснодара прошел споттинг

В аэропорту Краснодара прошел споттинг

В аэропорту Краснодара прошел споттинг

В аэропорту Краснодара прошел споттинг

В аэропорту Краснодара прошел споттинг

В аэропорту Краснодара прошел споттинг

В аэропорту Краснодара прошел споттинг

В аэропорту Краснодара прошел споттинг

В аэропорту Краснодара прошел споттинг

В аэропорту Краснодара прошел споттинг

В аэропорту Краснодара прошел споттинг
Новости 24
На Кубани экипажи штурмовиков Су-25СМ уничтожили условного противника
В аэропорту Краснодара прошел споттинг
В Тбилисском районе водитель наехал на ногу инспектору ДПС, пока тот оформлял аварию
В аварии в станице Динской пострадали женщина и трое детей
В Краснодаре все мосты и путепроводы обработали реагентами
На Кубани к высокоскоростному интернету подключили 500 социально значимых объектов
В Краснодарском крае 10 января начнется региональный этап всероссийской олимпиады школьников
На Кубани ожидают сильный ветер и мокрый снег
На Кубани водитель на иномарке врезался в столб и улетел в лиман
10 января мобильные технопарки посетят две школы Кубани
В Анапе за спиленную сосну нарушители заплатят до 2 миллионов рублей
В Краснодаре в сочельник мужчина зарезал своего приятеля
Житель Кубани угрожал взорвать администрацию за то, что ему не сделали ремонт
По факту обысков в краснодарской редакции «Юг Times» могут возбудить уголовное дело
На подъезде к Сочи образовалась 30-километровая пробка
14-летняя школьница пожаловалась в полицию на сексуальное насилие двоюродного брата и маминых кавалеров
Жительница Кубани выиграла 1 миллион рублей в новогодней лотерее