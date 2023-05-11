Агрофорум-2023: кубанские аграрии обсудили актуальные вопросы сельского хозяйства

Федор Дерека, Андрей Коробка, Сергей Орленко
Участники Агрофорума протестировали массажные кресла компании «Ямагучи Краснодар»
Представитель Общественной палаты Краснодарского края Владимир Мхитарян
Представители здравницы «Лаго-Наки»
Представители Промсвязьбанка на Агрофоруме-2023
Председатель комитета ЗСК по развитию агропромышленного комплекса, продовольствию и потребительскому рынку Сергей Орленко
Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека
Коммерческий директор компании МС Нави Роман Бондарев
Заместитель регионального директора Дополнительного офиса Краснодарский ПАО «Промсвязьбанк» Данил Горбунов
Заместитель Губернатора Краснодарского края Андрей Коробка