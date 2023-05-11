11 мая 2023 13:03

Агрофорум-2023: кубанские аграрии обсудили актуальные вопросы сельского хозяйства

«Комсомольская правда»-Кубань провела Агрофорум, на котором руководители сельскохозяйственных предприятий, фермеры, представители власти обсудили актуальные вопросы сельского хозяйства. Мероприятие стало открытой площадкой для общения аграриев, представителей органов местного самоуправления, власти и организаций, деятельность которых направлена на поддержку кубанских сельхозпроизводителей. Фото: Нил РАКША