Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
11 мая 2023 13:03

Агрофорум-2023: кубанские аграрии обсудили актуальные вопросы сельского хозяйства

«Комсомольская правда»-Кубань провела Агрофорум, на котором руководители сельскохозяйственных предприятий, фермеры, представители власти обсудили актуальные вопросы сельского хозяйства. Мероприятие стало открытой площадкой для общения аграриев, представителей органов местного самоуправления, власти и организаций, деятельность которых направлена на поддержку кубанских сельхозпроизводителей. Фото: Нил РАКША
Федор Дерека, Андрей Коробка, Сергей Орленко

Федор Дерека, Андрей Коробка, Сергей Орленко

Участники Агрофорума протестировали массажные кресла компании «Ямагучи Краснодар»

Участники Агрофорума протестировали массажные кресла компании «Ямагучи Краснодар»

Представитель Общественной палаты Краснодарского края Владимир Мхитарян

Представитель Общественной палаты Краснодарского края Владимир Мхитарян

Представители здравницы «Лаго-Наки»

Представители здравницы «Лаго-Наки»

Представители Промсвязьбанка на Агрофоруме-2023

Представители Промсвязьбанка на Агрофоруме-2023

Председатель комитета ЗСК по развитию агропромышленного комплекса, продовольствию и потребительскому рынку Сергей Орленко

Председатель комитета ЗСК по развитию агропромышленного комплекса, продовольствию и потребительскому рынку Сергей Орленко

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека

Коммерческий директор компании МС Нави Роман Бондарев

Коммерческий директор компании МС Нави Роман Бондарев

Заместитель регионального директора Дополнительного офиса Краснодарский ПАО «Промсвязьбанк» Данил Горбунов

Заместитель регионального директора Дополнительного офиса Краснодарский ПАО «Промсвязьбанк» Данил Горбунов

Заместитель Губернатора Краснодарского края Андрей Коробка

Заместитель Губернатора Краснодарского края Андрей Коробка