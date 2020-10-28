Стоит ли вкладываться в криптовалюту
.Фото: Архив "КП"
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Стоит ли вкладываться в криптовалюту
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О криптовалюте сейчас знает очень много людей. Причиной такой популярности стали новости о резко растущей стоимости. Да так, что люди вложив несколько долларов, обналичивали такие суммы, что покупали недвижимость. Потом цена начала скакать.
О том, стоит ли сейчас вкладываться в криптовалюту, поговорим с финансовым аналитиком компании «Аксиома Консалтинг» Евгением Ясаковским.
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