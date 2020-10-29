Фото вместо эвакуатора: Когда в Краснодаре внедрят новую систему фиксации нарушений
.Фото: Архив "КП"
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Фото вместо эвакуатора: Когда в Краснодаре внедрят новую систему фиксации нарушений
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В Краснодаре уже достаточно давно не работают эвакуаторы. Как заявили местные власти, возвращаться к ним не будут. Вместо этого планируется система фотофиксации, которая за день сможет выявлять несколько сотен нарушений. Когда нарушителям полетят первые штрафы?
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