29 Окт. 2020 2020-10-29T18:49:32+03:00

Фото вместо эвакуатора: Когда в Краснодаре внедрят новую систему фиксации нарушений 00:00 00:00

В Краснодаре уже достаточно давно не работают эвакуаторы. Как заявили местные власти, возвращаться к ним не будут. Вместо этого планируется система фотофиксации, которая за день сможет выявлять несколько сотен нарушений. Когда нарушителям полетят первые штрафы?

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