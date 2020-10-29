2020-10-29T18:49:32+03:00
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Артём ГНАТЕНКОЕвгения ОСТРАЯ

Фото вместо эвакуатора: Когда в Краснодаре внедрят новую систему фиксации нарушений

..Фото: Архив "КП"

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

Фото вместо эвакуатора: Когда в Краснодаре внедрят новую систему фиксации нарушений

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В Краснодаре уже достаточно давно не работают эвакуаторы. Как заявили местные власти, возвращаться к ним не будут. Вместо этого планируется система фотофиксации, которая за день сможет выявлять несколько сотен нарушений. Когда нарушителям полетят первые штрафы?

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

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