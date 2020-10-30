Вечерний Краснодар: Как бороться с осенней хандрой?
"Вечерний Краснодар": только позитивный настрой и никакой грусти!
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Вечерний Краснодар: Как бороться с осенней хандрой?
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В такие серые и тоскливые дни появляется какая-то апатия, ничего не хочется делать. Если на вас «унылая пора», как и на меня, наводит тоску, не вызывает никаких положительных эмоций, то ситуацию нужно срочно брать под контроль.
Как бороться с осенней депрессией? Даем советы психолога и поднимаем себе настроение вместе с музыкантом и участником группы «Белки на акации» Игорем Арефьевым.
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