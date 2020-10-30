30 Окт. 2020 2020-10-30T18:51:08+03:00

Вечерний Краснодар: Как бороться с осенней хандрой? 00:00 00:00

В такие серые и тоскливые дни появляется какая-то апатия, ничего не хочется делать. Если на вас «унылая пора», как и на меня, наводит тоску, не вызывает никаких положительных эмоций, то ситуацию нужно срочно брать под контроль.

Как бороться с осенней депрессией? Даем советы психолога и поднимаем себе настроение вместе с музыкантом и участником группы «Белки на акации» Игорем Арефьевым.

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