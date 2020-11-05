2020-11-05T18:17:40+03:00
Автопилот
Артём ГНАТЕНКОЕвгения ОСТРАЯ

Почему краснодарцы не пересядут с личного транспорта на общественный

..Фото: Архив "КП"

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

Почему краснодарцы не пересядут с личного транспорта на общественный

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Вопрос о перегруженности дорог Краснодара и края поднимается регулярно. Пробки, от которых устали все, стали притчей во языцех. При этом рецепт давно известен: меньше личных авто и больше общественного транспорта, однако кубанцы не спешат в него пересаживаться. Почему? Узнаем сегодня.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

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