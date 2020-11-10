10 Нояб. 2020 2020-11-10T18:07:13+03:00

Как уралец Иван Мордвинов управляет на Кубани федеральным порталом 00:00 00:00

Его отчислили из Пермского политеха за «хвост» по философии и он пошел продавать телефоны. Девять лет уралец проработал в крупной консалтинговой фирме в Москве. Дорос до высокой должности и оставил ее, чтобы переехать на Кубань.

В программе Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева «Все свои» новый краснодарец Иван Мордвинов расскажет, почему согласился стать исполнительным директором сайта для бухгалтеров, потеряв в зарплате.

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