Уроженка Казахстана Галина Рогочая знает, как избегать конфликтов в Краснодаре

18 Нояб. 2020 2020-11-17T18:48:30+03:00

Галина Рогочая знает, как избегать конфликтов в Краснодаре 00:00 00:00

«Жизнь не стерильная пробирка» - считает она и поэтому изучает ее в различных аспектах. Ее интересуют способы разрешения конфликтов, межкультурные коммуникации и влияние городской архитектуры на эмоции человека. Она родилась в Казахстане, стала дипломированным философом в Санкт-Петербурге, преподает на факультете управления и психологии Кубанского госуниверситета.

В программе Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева «Все свои» краснодарка со стажем Галина Рогочая расскажет, что такое на самом деле «примирение и согласие». Телефон прямого эфира: 8 (861)997-7-997.