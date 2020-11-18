2020-11-17T18:48:30+03:00
Все свои
Нина ШИЛОНОСОВАДмитрий МИХЕЕВ

Уроженка Казахстана Галина Рогочая знает, как избегать конфликтов в Краснодаре

..Фото: Архив "КП"

Телефон прямого эфира: 8 (861)997-7-997.

Галина Рогочая знает, как избегать конфликтов в Краснодаре

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«Жизнь не стерильная пробирка» - считает она и поэтому изучает ее в различных аспектах. Ее интересуют способы разрешения конфликтов, межкультурные коммуникации и влияние городской архитектуры на эмоции человека. Она родилась в Казахстане, стала дипломированным философом в Санкт-Петербурге, преподает на факультете управления и психологии Кубанского госуниверситета.

В программе Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева «Все свои» краснодарка со стажем Галина Рогочая расскажет, что такое на самом деле «примирение и согласие». Телефон прямого эфира: 8 (861)997-7-997.

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