Вечерний Краснодар: В гостях музыканты группы HOTCAKEZ Алексей Драндар и Александр Грек
Телефон прямого эфира:8(861) 997-7-997
Вечерний Краснодар: В гостях музыканты группы HOTCAKEZ Алексей Драндар и Александр Грек
В Краснодарском крае вводят новые меры для борьбы с распространением коронавируса. Решено официально продлить запреты на корпоративы, детские утренники, работу кафе, баров и ресторанов после полуночи. Привычные всем гуляния под запретом с 25 декабря по 13 января.
Как люди будут праздновать, и чем будут заниматься те, кто обычно эти праздники организовывал? Об этом и не только поговорим с музыкантами группы HOTCAKEZ Алексеем Драндаром и Алексадром Греком.
Телефон прямого эфира:8(861) 997-7-997.