20 Нояб. 2020 2020-11-20T18:02:55+03:00

Вечерний Краснодар: В гостях музыканты группы HOTCAKEZ Алексей Драндар и Александр Грек 00:00 00:00

В Краснодарском крае вводят новые меры для борьбы с распространением коронавируса. Решено официально продлить запреты на корпоративы, детские утренники, работу кафе, баров и ресторанов после полуночи. Привычные всем гуляния под запретом с 25 декабря по 13 января.

Как люди будут праздновать, и чем будут заниматься те, кто обычно эти праздники организовывал? Об этом и не только поговорим с музыкантами группы HOTCAKEZ Алексеем Драндаром и Алексадром Греком.

Телефон прямого эфира:8(861) 997-7-997.