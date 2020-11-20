2020-11-20T18:02:55+03:00
Вечерний Краснодар
Евгения ХИЛЬКОЕгор КАЗАКОВ

Вечерний Краснодар: В гостях музыканты группы HOTCAKEZ Алексей Драндар и Александр Грек

..Фото: Архив "КП"

Телефон прямого эфира:8(861) 997-7-997

Вечерний Краснодар: В гостях музыканты группы HOTCAKEZ Алексей Драндар и Александр Грек

00:00
00:00

В Краснодарском крае вводят новые меры для борьбы с распространением коронавируса. Решено официально продлить запреты на корпоративы, детские утренники, работу кафе, баров и ресторанов после полуночи. Привычные всем гуляния под запретом с 25 декабря по 13 января.

Как люди будут праздновать, и чем будут заниматься те, кто обычно эти праздники организовывал? Об этом и не только поговорим с музыкантами группы HOTCAKEZ Алексеем Драндаром и Алексадром Греком.

Телефон прямого эфира:8(861) 997-7-997.

Скачать передачу [mp3, 36.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (861) 997-7-997+7 (961) 590-70-90+7 (961) 590-70-90
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24