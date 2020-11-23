Как ведущие «Здорового разговора» переболели коронавирусом
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Как ведущие «Здорового разговора» переболели коронавирусом
Ведущие «Здорового разговора» по очереди заразились коронавирусом. Каково переболеть этой болезнью, и какие последствия остались?
А вы боитесь заразиться коронавирусом?
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997
Как ведущие «Здорового разговора» переболели коронавирусом.Ведущие «Здорового разговора» по очереди заразились коронавирусом. Каково переболеть этой болезнью, и какие последствия остались? А вы боитесь заразиться коронавирусом? Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997