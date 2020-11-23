2020-11-23T14:29:30+03:00
Здоровый разговор-Краснодар
Егор КАЗАКОВНиколай ЧЕРНЫШУК

Как ведущие «Здорового разговора» переболели коронавирусом

..Фото: Архив "КП"

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

Как ведущие «Здорового разговора» переболели коронавирусом

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Ведущие «Здорового разговора» по очереди заразились коронавирусом. Каково переболеть этой болезнью, и какие последствия остались?

А вы боитесь заразиться коронавирусом?

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

Как ведущие «Здорового разговора» переболели коронавирусом.Ведущие «Здорового разговора» по очереди заразились коронавирусом. Каково переболеть этой болезнью, и какие последствия остались? А вы боитесь заразиться коронавирусом? Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

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