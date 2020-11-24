24 Нояб. 2020 2020-11-24T18:05:57+03:00

Как Дмитрий Замятин с Колымы укореняет в Краснодаре «понаехов» 00:00 00:00

«Еду в Магадан» он уже не поет - теперь ближе песня «Красной улицей пройдусь, Красной, но зеленой». Через столицы северянин перебрался на Юг. В поселке Северном под Краснодаром ему не хватает комфорта, поэтому с товарищами он взялся за благоустройство и посадки. Теперь он выращивает в кадках платаны и дубы, чтобы появлялись новые аллеи. Влился в движение «Помоги городу» и возглавил общественный совет поселка.

В программе Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева «Все свои» новый краснодарец Дмитрий Замятин расскажет, что такое на самом деле «живой каркас». Телефон прямого эфира: 8 (861)997-7-997.