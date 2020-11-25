2020-11-25T18:06:16+03:00
Личные инвестиции
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Как зарабатывать на международных финансовых рынках

..Фото: Архив "КП"

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

Как зарабатывать на международных финансовых рынках

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В последние месяцы фондовый рынок показывает весьма существенные колебания, на которых люди зарабатывают весьма неплохие деньги. Причем далеко не все сидят перед компьютерами целыми днями, а используют пассивное инвестирование, либо подключают торговых роботов.

Что это такое? Обсудим вместе с финансовым аналитиком компании «Аксиома Консалтинг» Евгением Ясаковским.

Телефон прямого эфира: 8 (861) 997-7-997.

«Аксиома Консалтинг» myaxioma.ru Краснодар, ул.Северная, 247, Бизнес Центр «GOLD», офис: 704 Телефон: 8(861)202-51-10.

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