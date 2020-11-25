25 Нояб. 2020 2020-11-25T18:06:16+03:00

Как зарабатывать на международных финансовых рынках 00:00 00:00

В последние месяцы фондовый рынок показывает весьма существенные колебания, на которых люди зарабатывают весьма неплохие деньги. Причем далеко не все сидят перед компьютерами целыми днями, а используют пассивное инвестирование, либо подключают торговых роботов.

Что это такое? Обсудим вместе с финансовым аналитиком компании «Аксиома Консалтинг» Евгением Ясаковским.

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