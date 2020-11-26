2020-11-26T18:23:50+03:00
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Артём ГНАТЕНКОЕвгения ОСТРАЯ

Пробки в Краснодаре: Поможет ли расширение дорог или нужно делать новые?

..Фото: Архив "КП"

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

Пробки в Краснодаре: Поможет ли расширение дорог или нужно делать новые?

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В Краснодаре власти сообщили о том, что планируют расширять несколько дорог около новых районов города. Речь и идет о Восточно-Кругликовском, Новознаменском, Знаменском, Пригородном, Лорисе и Индустриальном.

Однако местные жители считают, что это не поможет и просят новых дорог.

Поможет ли расширение дорог, или без новых не обойтись?

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

Пробки в Краснодаре: Поможет ли расширение дорог или нужно делать новые?.Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

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