Пробки в Краснодаре: Поможет ли расширение дорог или нужно делать новые?
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Пробки в Краснодаре: Поможет ли расширение дорог или нужно делать новые?
В Краснодаре власти сообщили о том, что планируют расширять несколько дорог около новых районов города. Речь и идет о Восточно-Кругликовском, Новознаменском, Знаменском, Пригородном, Лорисе и Индустриальном.
Однако местные жители считают, что это не поможет и просят новых дорог.
Поможет ли расширение дорог, или без новых не обойтись?
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997
Пробки в Краснодаре: Поможет ли расширение дорог или нужно делать новые?.Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997