26 Нояб. 2020 2020-11-26T18:23:50+03:00

Пробки в Краснодаре: Поможет ли расширение дорог или нужно делать новые? 00:00 00:00

В Краснодаре власти сообщили о том, что планируют расширять несколько дорог около новых районов города. Речь и идет о Восточно-Кругликовском, Новознаменском, Знаменском, Пригородном, Лорисе и Индустриальном.

Однако местные жители считают, что это не поможет и просят новых дорог.

Поможет ли расширение дорог, или без новых не обойтись?

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