К чему приводит самолечение от коронавируса и гриппа
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997
К чему приводит самолечение от коронавируса и гриппа
Самолечение – это большая проблема. Об этом постоянного говорят медики. Лишние и ненужные препараты ничего, кроме проблем, не принесут. Про опасность самолечения при ОРВИ или коронавирусе, а также про реабилитацию поговорим с гастроэнтерологом, заведующей поликлиническим отделением Краснодарской бальнеолечебницы Александрой Чабровских.
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.
Краснодарская бальнеолечебница находится на ул. Герцена, 267. Телефон (861) 201-9-201. Cайт: www.kuban-kbl.ru.
К чему приводит самолечение от коронавируса и гриппа.Самолечение это большая проблема. Об этом постоянного говорят медики. Лишние и ненужные препараты ничего, кроме проблем, не принесут. Про опасность самолечения при ОРВИ или коронавирусе, а также про реабилитацию поговорим с гастроэнтерологом, заведующей поликлиническим отделением Краснодарской бальнеолечебницы Александрой Чабровских. Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997. Краснодарская бальнеолечебница находится на ул. Герцена, 267. Телефон (861) 201-9-201. Cайт: www.kuban-kbl.ru.