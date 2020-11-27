27 Нояб. 2020 2020-11-27T20:11:36+03:00

К чему приводит самолечение от коронавируса и гриппа 00:00 00:00

Самолечение – это большая проблема. Об этом постоянного говорят медики. Лишние и ненужные препараты ничего, кроме проблем, не принесут. Про опасность самолечения при ОРВИ или коронавирусе, а также про реабилитацию поговорим с гастроэнтерологом, заведующей поликлиническим отделением Краснодарской бальнеолечебницы Александрой Чабровских.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

Краснодарская бальнеолечебница находится на ул. Герцена, 267. Телефон (861) 201-9-201. Cайт: www.kuban-kbl.ru.