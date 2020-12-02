2 Дек. 2020 2020-12-02T22:51:59+03:00

Заработок на бирже: Стоит ли сейчас вкладываться в фармацевтические компании 00:00 00:00

Радио «Комсомольская Правда»Личные инвестицииИнтересное

Егор КАЗАКОВЕгорКАЗАКОВКорреспондентkp_kubankp_kuban

Егор КАЗАКОВ

В прошлых эфирах Вы говорили о том, что акции фармацевтических компаний сейчас сильно растут. Стоит ли сейчас вкладываться в них?

А еще вместе с финансовым аналитиком компании «Аксиома Консалтинг» Евгением Ясаковским обсудим, что сейчас происходит в области личных финансов, и куда люди вкладывают деньги.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

«Аксиома Консалтинг» myaxioma.ru Краснодар, ул.Северная, 247, Бизнес Центр «GOLD», офис: 704 Телефон: 8(861)202-51-10.

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