Как выбрать зимние шины для зимы в Краснодарском крае
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997
Как выбрать зимние шины для зимы в Краснодарском крае
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Артём ГНАТЕНКОАртёмГНАТЕНКОкорреспондентkp_kubankp_kuban
Артём ГНАТЕНКО
Началась зима. В Краснодарском крае она куда теплее, чем в большинстве регионов страны. Учитывая переменчивость погоды, как выбрать резину, чтобы та не подвела на дороге?
Нужно ли вообще это делать?
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.
Как выбрать зимние шины для зимы в Краснодарском крае.Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997
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