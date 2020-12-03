3 Дек. 2020 2020-12-03T21:54:33+03:00

Как выбрать зимние шины для зимы в Краснодарском крае 00:00 00:00

Радио «Комсомольская Правда»АвтопилотИнтересное

Артём ГНАТЕНКОАртёмГНАТЕНКОкорреспондентkp_kubankp_kuban

Артём ГНАТЕНКО

Началась зима. В Краснодарском крае она куда теплее, чем в большинстве регионов страны. Учитывая переменчивость погоды, как выбрать резину, чтобы та не подвела на дороге?

Нужно ли вообще это делать?

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

Как выбрать зимние шины для зимы в Краснодарском крае.Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

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