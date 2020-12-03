2020-12-03T21:54:33+03:00
Автопилот
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban

Как выбрать зимние шины для зимы в Краснодарском крае

..Фото: Архив "КП"

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

Как выбрать зимние шины для зимы в Краснодарском крае

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Радио «Комсомольская Правда»АвтопилотИнтересное

Артём ГНАТЕНКОАртёмГНАТЕНКОкорреспондентkp_kubanАртём ГНАТЕНКО

Артём ГНАТЕНКО

Началась зима. В Краснодарском крае она куда теплее, чем в большинстве регионов страны. Учитывая переменчивость погоды, как выбрать резину, чтобы та не подвела на дороге?

Нужно ли вообще это делать?

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

Как выбрать зимние шины для зимы в Краснодарском крае.Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

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