Краснодар готовится к Новому году, а вы?
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997
Краснодар готовится к Новому году, а вы?
Радио «Комсомольская Правда»Вечерний КраснодарИнтересное
Евгения ХИЛЬКОЕвгенияВитальевнаХИЛЬКОКорреспондентkp_kubankp_kuban
Егор КАЗАКОВЕгорКАЗАКОВКорреспондентkp_kubankp_kuban
Евгения ХИЛЬКО, Егор КАЗАКОВ
Краснодар готовится к Новому году, украшает и создает праздничную атмосферу. А как поднимаете настроение себе вы? Что запланировали на декабрь?
А еще у нас в гостях музыкант Павел Иваницкий.
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.
Краснодар готовится к Новому году, а вы?.Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997
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