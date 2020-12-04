2020-12-04T18:26:28+03:00
Вечерний Краснодар
Евгения ХИЛЬКОЕгор КАЗАКОВ

Краснодар готовится к Новому году, а вы?

..Фото: Архив "КП"

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

Краснодар готовится к Новому году, а вы?

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Радио «Комсомольская Правда»Вечерний КраснодарИнтересное

Евгения ХИЛЬКОЕвгенияВитальевнаХИЛЬКОКорреспондентkp_kubanЕвгения ХИЛЬКО, Егор КАЗАКОВ

Егор КАЗАКОВЕгорКАЗАКОВКорреспондентkp_kubanЕвгения ХИЛЬКО, Егор КАЗАКОВ

Евгения ХИЛЬКО, Егор КАЗАКОВ

Краснодар готовится к Новому году, украшает и создает праздничную атмосферу. А как поднимаете настроение себе вы? Что запланировали на декабрь?

А еще у нас в гостях музыкант Павел Иваницкий.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

Краснодар готовится к Новому году, а вы?.Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

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