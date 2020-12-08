8 Дек. 2020 2020-12-08T09:30:21+03:00

Телемедицина в Краснодаре: готовы ли горожане к общению с врачом онлайн 00:00 00:00

Радио «Комсомольская Правда»Здоровый разговор-КраснодарИнтересное

Егор КАЗАКОВЕгорКАЗАКОВКорреспондентkp_kubankp_kuban

Николай ЧЕРНЫШУКНиколайЧЕРНЫШУКВрач анестезиолог-реаниматолог, а еще юрист по медицинским вопросам.

Егор КАЗАКОВ, Николай ЧЕРНЫШУК

В России развивается телемедицина. Пандемия подтолкнула к налаживаю общения врачей с пациентами дистанционно. Готовы ли краснодарцы к телемедицине и посещать врача онлайн?

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

Телемедицина в Краснодаре: готовы ли горожане к общению с врачом онлайн.В России развивается телемедицина. Пандемия подтолкнула к налаживаю общения врачей с пациентами дистанционно. Готовы ли краснодарцы к телемедицине и посещать врача онлайн? Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

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