Телемедицина в Краснодаре: готовы ли горожане к общению с врачом онлайн
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997
Телемедицина в Краснодаре: готовы ли горожане к общению с врачом онлайн
Радио «Комсомольская Правда»Здоровый разговор-КраснодарИнтересное
Егор КАЗАКОВЕгорКАЗАКОВКорреспондентkp_kubankp_kuban
Николай ЧЕРНЫШУКНиколайЧЕРНЫШУКВрач анестезиолог-реаниматолог, а еще юрист по медицинским вопросам.
Егор КАЗАКОВ, Николай ЧЕРНЫШУК
В России развивается телемедицина. Пандемия подтолкнула к налаживаю общения врачей с пациентами дистанционно. Готовы ли краснодарцы к телемедицине и посещать врача онлайн?
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.
Телемедицина в Краснодаре: готовы ли горожане к общению с врачом онлайн.В России развивается телемедицина. Пандемия подтолкнула к налаживаю общения врачей с пациентами дистанционно. Готовы ли краснодарцы к телемедицине и посещать врача онлайн? Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.
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