2020-12-08T09:30:21+03:00
Здоровый разговор-Краснодар
Егор КАЗАКОВНиколай ЧЕРНЫШУК

Телемедицина в Краснодаре: готовы ли горожане к общению с врачом онлайн

..Фото: Архив "КП"

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

Телемедицина в Краснодаре: готовы ли горожане к общению с врачом онлайн

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Радио «Комсомольская Правда»Здоровый разговор-КраснодарИнтересное

Егор КАЗАКОВЕгорКАЗАКОВКорреспондентkp_kubanЕгор КАЗАКОВ, Николай ЧЕРНЫШУК

Николай ЧЕРНЫШУКНиколайЧЕРНЫШУКВрач анестезиолог-реаниматолог, а еще юрист по медицинским вопросам.Егор КАЗАКОВ, Николай ЧЕРНЫШУК

Егор КАЗАКОВ, Николай ЧЕРНЫШУК

В России развивается телемедицина. Пандемия подтолкнула к налаживаю общения врачей с пациентами дистанционно. Готовы ли краснодарцы к телемедицине и посещать врача онлайн?

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

Телемедицина в Краснодаре: готовы ли горожане к общению с врачом онлайн.В России развивается телемедицина. Пандемия подтолкнула к налаживаю общения врачей с пациентами дистанционно. Готовы ли краснодарцы к телемедицине и посещать врача онлайн? Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

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