2020-12-08T22:12:49+03:00
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Нина ШИЛОНОСОВАДмитрий МИХЕЕВ

Как педагог из Италии Франческо Бьянкини стал в Краснодаре музыкантом и полюбил кубанскую кухню

..Фото: Архив "КП"

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

Как педагог из Италии Франческо Бьянкини стал в Краснодаре музыкантом и полюбил кубанскую кухню

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Радио «Комсомольская Правда»Все своиИнтересное

Нина ШИЛОНОСОВАНинаШИЛОНОСОВА

Дмитрий МИХЕЕВДмитрийМИХЕЕВ

Нина ШИЛОНОСОВА, Дмитрий МИХЕЕВ

Приключения итальянца в России начались 9 лет назад. Он практиковался в изучении русского в северной столице. Но в итоге un italiano vero «прописался» в Краснодаре. Находит его комфортным и перспективным.

Здесь он преподает в языковой школе, поет популярные песни наших стран и пишет свои в группе с непонятным названием Allora Blanco. Полюбил борщ, но по-прежнему не приемлет капучино вечером.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

Как педагог из Италии Франческо Бьянкини стал в Краснодаре музыкантом и полюбил кубанскую кухню.Как педагог из Италии Франческо Бьянкини стал в Краснодаре музыкантом и полюбил кубанскую кухню. Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

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