Как педагог из Италии Франческо Бьянкини стал в Краснодаре музыкантом и полюбил кубанскую кухню
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997
Как педагог из Италии Франческо Бьянкини стал в Краснодаре музыкантом и полюбил кубанскую кухню
Радио «Комсомольская Правда»Все своиИнтересное
Нина ШИЛОНОСОВАНинаШИЛОНОСОВА
Дмитрий МИХЕЕВДмитрийМИХЕЕВ
Нина ШИЛОНОСОВА, Дмитрий МИХЕЕВ
Приключения итальянца в России начались 9 лет назад. Он практиковался в изучении русского в северной столице. Но в итоге un italiano vero «прописался» в Краснодаре. Находит его комфортным и перспективным.
Здесь он преподает в языковой школе, поет популярные песни наших стран и пишет свои в группе с непонятным названием Allora Blanco. Полюбил борщ, но по-прежнему не приемлет капучино вечером.
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.
Как педагог из Италии Франческо Бьянкини стал в Краснодаре музыкантом и полюбил кубанскую кухню.Как педагог из Италии Франческо Бьянкини стал в Краснодаре музыкантом и полюбил кубанскую кухню. Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.
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