Заработать на инвестициях: что такое опционы
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Заработать на инвестициях: что такое опционы
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Егор КАЗАКОВЕгорКАЗАКОВКорреспондентkp_kubankp_kuban
Егор КАЗАКОВ
На фондовых рынках есть масса возможностей. Купить можно акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, а также опционы. Что это такое и какую прибыль может принести?
Узнаем у финансового аналитика компании «Аксиома Консалтинг» Евгения Ясаковского.
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.
«Аксиома Консалтинг» myaxioma.ru Краснодар, ул.Северная, 247, Бизнес Центр «GOLD», офис: 704 Телефон: 8(861)202-51-10.
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