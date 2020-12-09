9 Дек. 2020 2020-12-10T11:39:22+03:00

Заработать на инвестициях: что такое опционы 00:00 00:00

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Егор КАЗАКОВЕгорКАЗАКОВКорреспондентkp_kubankp_kuban

Егор КАЗАКОВ

На фондовых рынках есть масса возможностей. Купить можно акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, а также опционы. Что это такое и какую прибыль может принести?

Узнаем у финансового аналитика компании «Аксиома Консалтинг» Евгения Ясаковского.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

«Аксиома Консалтинг» myaxioma.ru Краснодар, ул.Северная, 247, Бизнес Центр «GOLD», офис: 704 Телефон: 8(861)202-51-10.

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