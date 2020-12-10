2020-12-10T18:22:31+03:00
Автопилот
Артём ГНАТЕНКОЕвгения ОСТРАЯ

Ошибки автомобилистов зимой: что нельзя делать в сильные холода

..Фото: Архив "КП"

Телефон прямого эфира: 8 (861) 997-7-997

Ошибки автомобилистов зимой: что нельзя делать в сильные холода

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Евгения ОСТРАЯЕвгенияОСТРАЯКраснодарkp_kubanАртём ГНАТЕНКО, Евгения ОСТРАЯ

Артём ГНАТЕНКО, Евгения ОСТРАЯ

В Краснодарском крае зимы теплее, чем в большинстве других регионов России, но водителям не стоит расслабляться и думать, что никаких поломок из-за холода не произойдет. Почему коробки передач выходят из строя чаще зимой и чего не стоит делать с машиной, если столбик термометров показывает минус?

Телефон прямого эфира: 8 (861) 997-7-997.

Ошибки автомобилистов зимой: что нельзя делать зимой.Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

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