10 Дек. 2020 2020-12-10T18:22:31+03:00

Ошибки автомобилистов зимой: что нельзя делать в сильные холода 00:00 00:00

Радио «Комсомольская Правда»АвтопилотИнтересное

Артём ГНАТЕНКОАртёмГНАТЕНКОкорреспондентkp_kubankp_kuban

Евгения ОСТРАЯЕвгенияОСТРАЯКраснодарkp_kuban

Артём ГНАТЕНКО, Евгения ОСТРАЯ

В Краснодарском крае зимы теплее, чем в большинстве других регионов России, но водителям не стоит расслабляться и думать, что никаких поломок из-за холода не произойдет. Почему коробки передач выходят из строя чаще зимой и чего не стоит делать с машиной, если столбик термометров показывает минус?

Телефон прямого эфира: 8 (861) 997-7-997.

Ошибки автомобилистов зимой: что нельзя делать зимой.Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

0

1