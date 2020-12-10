Ошибки автомобилистов зимой: что нельзя делать в сильные холода
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Ошибки автомобилистов зимой: что нельзя делать в сильные холода
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Артём ГНАТЕНКОАртёмГНАТЕНКОкорреспондентkp_kubankp_kuban
Евгения ОСТРАЯЕвгенияОСТРАЯКраснодарkp_kuban
Артём ГНАТЕНКО, Евгения ОСТРАЯ
В Краснодарском крае зимы теплее, чем в большинстве других регионов России, но водителям не стоит расслабляться и думать, что никаких поломок из-за холода не произойдет. Почему коробки передач выходят из строя чаще зимой и чего не стоит делать с машиной, если столбик термометров показывает минус?
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Ошибки автомобилистов зимой: что нельзя делать зимой.Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.
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