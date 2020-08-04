2020-08-05T07:51:18+03:00
Все свои
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Нина ШИЛОНОСОВАДмитрий МИХЕЕВ

Евгения Карпанина: «В Краснодаре есть культурная «движуха»

Евгения Карпанина: «В Краснодаре есть культурная «движуха»Евгения Карпанина: «В Краснодаре есть культурная «движуха»

В программе "Все свои" на 91.0 FM в Краснодаре [аудио]

Евгения Карпанина: «В Краснодаре есть культурная «движуха»

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Гостем программы Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева была арт-менеджер Евгения Карпанина. С дипломом театрального училища в Нижнем Новгороде она стала маркетологом. Теперь Евгения из Краснодара учит находить деньги на реализацию идей, а в «учениках» у нее опытные коллеги со всей страны. В эфире шел разговор об особенностях культурной жизни в регионах, о том, почему Международный фестиваль «Фотовиза» стал биеннале, и как в онлайне руководить творческими проектами.

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