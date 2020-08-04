4 Авг. 2020 2020-08-05T07:51:18+03:00

Евгения Карпанина: «В Краснодаре есть культурная «движуха» 00:00 00:00

Гостем программы Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева была арт-менеджер Евгения Карпанина. С дипломом театрального училища в Нижнем Новгороде она стала маркетологом. Теперь Евгения из Краснодара учит находить деньги на реализацию идей, а в «учениках» у нее опытные коллеги со всей страны. В эфире шел разговор об особенностях культурной жизни в регионах, о том, почему Международный фестиваль «Фотовиза» стал биеннале, и как в онлайне руководить творческими проектами.