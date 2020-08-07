7 Авг. 2020 2020-08-07T12:24:47+03:00

В Краснодаре прошло первое соревнование среди автоинструкторов 00:00 00:00

В Краснодаре автоинструкторы впервые померились мастерством. Они соревновались в скоростном решении теоретической части экзамена на водительские права, а еще в прохождении автодрома. Для интереса, некоторые упражнения были усложнены, например, змейка. Ее нужно было проехать задним ходом.

Организатором мероприятия выступила автошкола «Ника». Ее директор, Игорь Еременко, рассказал, почему решили провести такое соревнование, а также насколько сложно сейчас сдать на права. Еще мы спросили у лучшего автоинструктора, где в Краснодаре самые опасные места и как новичку обрести уверенность за рулем.

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