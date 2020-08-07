2020-08-07T12:24:47+03:00
Тема дня – Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

В Краснодаре прошло первое соревнование среди автоинструкторов

Игорь Еременко слеваИгорь Еременко слеваФото: Архив "КП"

Радио "КП" развернуло там открытую студию

В Краснодаре прошло первое соревнование среди автоинструкторов

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В Краснодаре автоинструкторы впервые померились мастерством. Они соревновались в скоростном решении теоретической части экзамена на водительские права, а еще в прохождении автодрома. Для интереса, некоторые упражнения были усложнены, например, змейка. Ее нужно было проехать задним ходом.

Организатором мероприятия выступила автошкола «Ника». Ее директор, Игорь Еременко, рассказал, почему решили провести такое соревнование, а также насколько сложно сейчас сдать на права. Еще мы спросили у лучшего автоинструктора, где в Краснодаре самые опасные места и как новичку обрести уверенность за рулем.

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