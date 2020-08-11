Мариета Емтыль: Благодаря волонтерству, я заново влюбилась в Краснодар

11 Авг. 2020 2020-08-11T14:20:37+03:00

Все свои: Мариета Емтыль о волонтерах «Серебряного возраста» и о сохранении культурного наследия 00:00 00:00

Уроженка Майкопа много лет живет в столице Кубани, но говорит, что недавно открыла для себя город заново. В основном благодаря «понаехам» - людям, интересующимся историей и культурой. Вместе они стали волонтерам наследия – помогают сохранять архитектурный облик Екатеринодара. А еще она изучала аграрные традиции адыгов, любит и понимает спорт, записывает детские сказки и дефилирует на подиуме.