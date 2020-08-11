2020-08-11T14:20:37+03:00
Все свои
Нина ШИЛОНОСОВАДмитрий МИХЕЕВ

Мариета Емтыль: Благодаря волонтерству, я заново влюбилась в Краснодар

«Все свои» в эфире радио «КП» каждый вторник в 13:03«Все свои» в эфире радио «КП» каждый вторник в 13:03Фото: Архив "КП"

В гостях у Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева была лидер краевого движения волонтеров серебряного возраста Мариета Емтыль

Все свои: Мариета Емтыль о волонтерах «Серебряного возраста» и о сохранении культурного наследия

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Уроженка Майкопа много лет живет в столице Кубани, но говорит, что недавно открыла для себя город заново. В основном благодаря «понаехам» - людям, интересующимся историей и культурой. Вместе они стали волонтерам наследия – помогают сохранять архитектурный облик Екатеринодара. А еще она изучала аграрные традиции адыгов, любит и понимает спорт, записывает детские сказки и дефилирует на подиуме.

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