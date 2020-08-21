21 Авг. 2020 2020-08-21T17:14:32+03:00

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Новороссийцы просят не возводить в частном секторе 24-этажные особняки 00:00 00:00

С каждым годом Новороссийск растет, увеличивается и вширь, и ввысь. «Причесывают» власти и отсталые окологородские селения. С недавних пор село Цемдолина вошло в состав города. Под особым вниманием – участок, на котором раньше располагалась птицефабрика.

Люди считают, что прежде, чем возводить 24-этажные дома, в микрорайоне необходимо обновить транспортную инфраструктуру, а также построить социальные объекты. Кроме того, новороссийцы обеспокоены и тем, что им, возможно, не будет хватать воды и мощностей электроэнергии.