2020-08-25T13:15:03+03:00
Экономика. Краснодарский край
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Вкладывать ли деньги в потребительские общества, узнаем у краснодарского пайщика

..Фото: Архив "КП"

В гостях инвестор потребительского общества «Выбор» Ольга Пещерова

Вкладывать ли деньги в потребительские общества, узнаем у краснодарского пайщика

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Мы продолжаем разбираться в альтернативных способах инвестирования и приумножения капитала. У нас гостях одна из пайщиков потребительского общества «Выбор» Ольга Пещерова. Она рассказала, почему она решила вложить именно туда вложить деньги, за что больше всего переживала, и когда она получит первую прибыль.

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