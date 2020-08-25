25 Авг. 2020 2020-08-25T13:15:03+03:00

Вкладывать ли деньги в потребительские общества, узнаем у краснодарского пайщика 00:00 00:00

Мы продолжаем разбираться в альтернативных способах инвестирования и приумножения капитала. У нас гостях одна из пайщиков потребительского общества «Выбор» Ольга Пещерова. Она рассказала, почему она решила вложить именно туда вложить деньги, за что больше всего переживала, и когда она получит первую прибыль.