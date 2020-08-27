Клуб болельщиков на радио «КП»: обсуждаем матч «Краснодар» - «Ростов»
Начало 30 августа в 20:00
Клуб болельщиков на радио «КП»: обсуждаем матч «Краснодар» - «Ростов»
Продолжаем наслаждаться футболом и обсуждать его с вами! 30 сентября в 20:00 присоединяйтесь к прямой трансляции встречи «Краснодар» - «Ростов».
Спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Артем Гнатенко вместе с известными болельщиками обсудит все, что будет происходить на поле.
Присоединяйтесь к нам в чате по номеру: 8 (961) 590-70-90.
А еще среди слушателей мы разыграем футбольный мяч.
30 августа в 20:00 на радио «Комсомольская правда» (91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе). Не пропустите.