2020-08-30T22:17:08+03:00
Тема дня – Краснодар
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban

Клуб болельщиков на радио «КП»: обсуждаем матч «Краснодар» - «Ростов»

..Фото: Архив "КП"

Начало 30 августа в 20:00

Клуб болельщиков на радио «КП»: обсуждаем матч «Краснодар» - «Ростов»

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Продолжаем наслаждаться футболом и обсуждать его с вами! 30 сентября в 20:00 присоединяйтесь к прямой трансляции встречи «Краснодар» - «Ростов».

Спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Артем Гнатенко вместе с известными болельщиками обсудит все, что будет происходить на поле.

Присоединяйтесь к нам в чате по номеру: 8 (961) 590-70-90.

А еще среди слушателей мы разыграем футбольный мяч.

30 августа в 20:00 на радио «Комсомольская правда» (91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе). Не пропустите.

Скачать передачу [mp3, 95.5 МБ]
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