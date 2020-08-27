2020-08-28T16:27:55+03:00
Здоровый разговор-Краснодар
Егор КАЗАКОВНиколай ЧЕРНЫШУК

Кварцевание и маски: как начнется новый учебный год в Краснодаре

..Фото: Архив "КП"

Линейки только доя 1, 9 и 11 классов

Кварцевание и маски: как начнется новый учебный год в Краснодаре

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Впереди 1 сентября. Дети пойдут в школы. Однако этот учебный год будет несколько отличаться. Как нужно организовать ежедневное измерение температуры детей, как долго необходимо обеззараживать классы и нужны ли справки об эпидокружении?

Обсудим это с врачом и юристом Николаем Чернышуком.

Присоединяйтесь к нам в 13:03 на 91.0FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе.

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