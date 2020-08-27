Кварцевание и маски: как начнется новый учебный год в Краснодаре
Линейки только доя 1, 9 и 11 классов
Кварцевание и маски: как начнется новый учебный год в Краснодаре
Впереди 1 сентября. Дети пойдут в школы. Однако этот учебный год будет несколько отличаться. Как нужно организовать ежедневное измерение температуры детей, как долго необходимо обеззараживать классы и нужны ли справки об эпидокружении?
Обсудим это с врачом и юристом Николаем Чернышуком.
Присоединяйтесь к нам в 13:03 на 91.0FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе.