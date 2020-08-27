27 Авг. 2020 2020-08-28T16:27:55+03:00

Кварцевание и маски: как начнется новый учебный год в Краснодаре 00:00 00:00

Впереди 1 сентября. Дети пойдут в школы. Однако этот учебный год будет несколько отличаться. Как нужно организовать ежедневное измерение температуры детей, как долго необходимо обеззараживать классы и нужны ли справки об эпидокружении?

Обсудим это с врачом и юристом Николаем Чернышуком.

Присоединяйтесь к нам в 13:03 на 91.0FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе.