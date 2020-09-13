2020-09-13T22:19:34+03:00
Тема дня – Краснодар
Артём ГНАТЕНКОЕгор КАЗАКОВ

Как прошли выборы в Краснодарском крае

..Фото: Архив "КП"

В прямом эфире все о голосовании

Как прошли выборы в Краснодарском крае

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День выборов. Вся самая последняя информация о ходе голосования в Краснодарском крае в спецвыпуске «Темы дня» сегодня, 13 сентября, в 20.00 на радио «Комсомольская правда» Краснодар (91,0 FM). В прямом эфире все о голосовании: свежие данные о ходе выборов, мнения политологов, включения из штабов. У микрофона журналисты Артем Гнатенко и Егор Казаков.

Телефон прямого эфира: 8(861)997-7-997.

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