13 Сент. 2020 2020-09-13T22:19:34+03:00

Как прошли выборы в Краснодарском крае 00:00 00:00

День выборов. Вся самая последняя информация о ходе голосования в Краснодарском крае в спецвыпуске «Темы дня» сегодня, 13 сентября, в 20.00 на радио «Комсомольская правда» Краснодар (91,0 FM). В прямом эфире все о голосовании: свежие данные о ходе выборов, мнения политологов, включения из штабов. У микрофона журналисты Артем Гнатенко и Егор Казаков.

Телефон прямого эфира: 8(861)997-7-997.