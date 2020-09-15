2020-09-16T15:44:43+03:00
Все свои
Нина ШИЛОНОСОВАДмитрий МИХЕЕВ

«Все свои»: Зачем новый краснодарец Дмитрии Данилкин открыл закрытый клуб для бизнесменов

..Фото: Архив "КП"

«Все свои»: Зачем новый краснодарец Дмитрии Данилкин открыл закрытый клуб для бизнесменов

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Сегодня его называют серийный предприниматель. Правда, сначала он приехал из Нальчика учиться сервису в туризме. Теперь молодой человек учит других – как строить карьеру, открывать новое дело и работать командно. И вообще, знает, что такое «щастье». В программе Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева «Все свои» новый краснодарец Дмитрии Данилкин расскажет, зачем открыл закрытый клуб для бизнесменов.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

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