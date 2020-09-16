16 Сент. 2020 2020-09-16T18:16:20+03:00

Что такое инвестиционный портфель и как его составить 00:00 00:00

У каждого человека, торгующего на бирже ценных бумаг, есть инвестиционный портфель. По сути, это набор активов, приносящих доход. Как собрать этот портфель так, чтобы он был сбалансированным и не дешевел при колебаниях рынка. Секретами поделится финансовый аналитик компании "Аксиома Консалтинг" Евгений Ясаковский. Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.