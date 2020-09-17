Что такое инвестиционный портфель и как его составить
.Фото: Архив "КП"
Секретами поделится финансовый аналитик компании "Аксиома Консалтинг" Евгений Ясаковский
Что такое инвестиционный портфель и как его составить
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У каждого человека, торгующего на бирже ценных бумаг, есть инвестиционный портфель. По сути, это набор активов, приносящих доход. Как собрать этот портфель так, чтобы он был сбалансированным и не дешевел при колебаниях рынка. Секретами поделится финансовый аналитик компании "Аксиома Консалтинг" Евгений Ясаковский. Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.