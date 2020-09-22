Инвестиции в производство или в недвижимость: что выгоднее
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997
Инвестиции в производство или в недвижимость: что выгоднее
В последнее время мест, куда можно вложить деньги и получить прибыль, становится все больше. Стандартный депозит в банке уже мало кто рассматривает в роли рабочего варианта.
В прямом эфире вместе с директором по развитию ПО «Выбор» Евгением Ивановым сравним что выгодней: вложения в производство или в недвижимость.
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.