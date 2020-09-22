22 Сент. 2020 2020-09-22T21:29:47+03:00

Инвестиции в производство или в недвижимость: что выгоднее 00:00 00:00

В последнее время мест, куда можно вложить деньги и получить прибыль, становится все больше. Стандартный депозит в банке уже мало кто рассматривает в роли рабочего варианта.

В прямом эфире вместе с директором по развитию ПО «Выбор» Евгением Ивановым сравним что выгодней: вложения в производство или в недвижимость.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.