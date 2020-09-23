23 Сент. 2020 2020-09-24T11:10:08+03:00

Какие бумаги должны быть в инвестиционном портфеле 00:00 00:00

Мы уже разобрались, что такое инвестиционный портфель. Теперь необходимо понять, ценные бумаги каких компаний обязательно в нем должны лежать, а также, на какой срок.

Еще вместе финансовым аналитиком компании «Аксиома Консалтинг» Евгением Ясаковским выясним, по каким индикаторам можно и нужно прогнозировать цену на биржевом рынке.

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