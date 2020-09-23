2020-09-24T11:10:08+03:00
Личные инвестиции
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Какие бумаги должны быть в инвестиционном портфеле

..Фото: Архив "КП"

И как часто его нужно обновлять

Какие бумаги должны быть в инвестиционном портфеле

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Мы уже разобрались, что такое инвестиционный портфель. Теперь необходимо понять, ценные бумаги каких компаний обязательно в нем должны лежать, а также, на какой срок.

Еще вместе финансовым аналитиком компании «Аксиома Консалтинг» Евгением Ясаковским выясним, по каким индикаторам можно и нужно прогнозировать цену на биржевом рынке.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

«Аксиома Консалтинг» myaxioma.ru:

Краснодар, ул.Северная 247, Бизнес Центр «GOLD», офис: 704

Телефон: 8(861)202-51-10.

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