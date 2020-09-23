Какие бумаги должны быть в инвестиционном портфеле
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И как часто его нужно обновлять
Какие бумаги должны быть в инвестиционном портфеле
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Мы уже разобрались, что такое инвестиционный портфель. Теперь необходимо понять, ценные бумаги каких компаний обязательно в нем должны лежать, а также, на какой срок.
Еще вместе финансовым аналитиком компании «Аксиома Консалтинг» Евгением Ясаковским выясним, по каким индикаторам можно и нужно прогнозировать цену на биржевом рынке.
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