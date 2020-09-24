2020-09-25T11:56:43+03:00
Здоровый разговор-Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Алексей Дикарев: За 15 лет мы подняли российскую микрохирургию на мировой уровень

..Фото: Архив "КП"

Известный краснодарский врач рассказал о доступности медицинской помощи в стране

Алексей Дикарев: За 15 лет мы подняли российскую микрохирургию на мировой уровень

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Онкологическое заболевание в качестве диагноза для любого пациента – это всегда серьезное испытание. Чтобы перебороть его, в процессе лечения должны совпасть сразу несколько факторов: время, квалификация врачей и технологии.

О том, какие на сегодняшний день есть возможности у медицины и врачей, в интервью радио «Комсомольская правда» - Краснодар» рассказал основатель Центра пластической и реконструктивной хирургии Алексей Дикарев. Он специализируется на пластических, онкологических и реконструктивных операциях.

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