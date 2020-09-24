2020-09-24T18:04:03+03:00
Автопилот
Артём ГНАТЕНКОЕвгения ОСТРАЯ

Автопилот: Все самое интересное из мира автомобилистов

..Фото: Архив "КП"

Каждый четверг в 17:00

Автопилот: Все самое интересное из мира автомобилистов

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Давайте будем честны: радио слушают за рулем. Именно к такому выводу мы пришли, когда придумывали новые программы на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

В новом сезоне нас ждет «Автопилот» - первое автомобильное ток-шоу Краснодара!

У микрофонов автолюбитель Артем Гнатенко и блондинка Евгения с журналисткой фамилией Острая.

Они хотят не только поговорить, обсудить, но и проверить. К примеру, качество только что отремонтированной дороги в краевой столице или на каких заправках не доливают бензин.

- Автомир – это не только устройство двигателя и заумные технические названия деталей. Я хочу знать, на какие улицы и в какие часы лучше не соваться, - говорит Евгения Острая.

Да, все мы очень разные и делаем много всего полезного на работе, учебе, дома, но на какое-то время становимся водителями, а иногда и «автопилотами», медленно толкаясь в пробках по дороге домой.

- Заметили яму, надоели хамы и недоучки на дорогах, или гаишники мешают нормально ездить? Давайте поговорим об этом. Уверен, водителям с нами будет интересно, ну и пассажирам скучать не дадим, - заявил Артем Гнатенко.

Каждый четверг в 17:00 только на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

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