2020-09-25T22:37:44+03:00
Вечерний Краснодар
Евгения ХИЛЬКОЕгор КАЗАКОВ

Вечерний Краснодар: когда позитив важнее новостей

..Фото: Архив "КП"

Каждую пятницу в 17:00

Вечерний Краснодар: когда позитив важнее новостей

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На радио «Комсомольская правда» в Краснодаре стартовал новый сезон, а значит и новые программы. Общая идея: должно быть легко, интересно и ненавязчиво.

Одна из передач называется «Вечерний Краснодар». Евгения Хилько и Егор Казаков дадут бой усталости и хандре. Пока вы едете домой, они составят вам компанию. Только позитивный настрой и никакой грусти!

- Каждую пятницу мы старательно планируем свои выходные. На кухне с друзьями и родными обсуждаем, куда сходить, что посмотреть. Мы поможем вам сделать выходные очень интересными, - рассказывает ведущая Евгения Хилько.

Ведущие обещают только самое интересное за неделю и без криминала.

- Сколько можно слушать про убийства, ограбления и прочее? Мы все от этого устали. Вечером, тем более пятничным, нам всем хочется того, над чем можно посмеяться, что обсудить, - уверен Егор Казаков.

В студию зовем создателей популярных пабликов, спортсменов, поваров и дизайнеров. Все это сдабриваем порцией приятной музыки. Под занавес – самые актуальные культурные события, анонс спортивных матчей и погода.

Каждую пятницу в 17:00 только на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

Скачать передачу [mp3, 41.4 МБ]
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