28 Сент. 2020 2020-09-28T14:08:48+03:00

Алексей Дикарев: Каждому второму онкопациенту нужна реконструктивная хирургия 00:00 00:00

В гостях «Здорового разговора» онко- и реконструктивный хирург, основатель Центра восстановительной и реконструктивной хирургии в Сочи Алексей Дикарев.

Вместе с ним поговорим о том, как сегодня помогают людям, которым по медицинским показаниям необходимо вместе с опухолями удалять видимые участки тела. У врачей это называется «обозримая локализация».