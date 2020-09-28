2020-09-28T14:08:48+03:00
Здоровый разговор-Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Алексей Дикарев: Каждому второму онкопациенту нужна реконструктивная хирургия

..Фото: Архив "КП"

Технологии медицины Краснодарского края позволяют возвращать людей к максимально полной жизни

Алексей Дикарев: Каждому второму онкопациенту нужна реконструктивная хирургия

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В гостях «Здорового разговора» онко- и реконструктивный хирург, основатель Центра восстановительной и реконструктивной хирургии в Сочи Алексей Дикарев.

Вместе с ним поговорим о том, как сегодня помогают людям, которым по медицинским показаниям необходимо вместе с опухолями удалять видимые участки тела. У врачей это называется «обозримая локализация».

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