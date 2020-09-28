Алексей Дикарев: Каждому второму онкопациенту нужна реконструктивная хирургия
Технологии медицины Краснодарского края позволяют возвращать людей к максимально полной жизни
Алексей Дикарев: Каждому второму онкопациенту нужна реконструктивная хирургия
В гостях «Здорового разговора» онко- и реконструктивный хирург, основатель Центра восстановительной и реконструктивной хирургии в Сочи Алексей Дикарев.
Вместе с ним поговорим о том, как сегодня помогают людям, которым по медицинским показаниям необходимо вместе с опухолями удалять видимые участки тела. У врачей это называется «обозримая локализация».