29 Сент. 2020 2020-09-30T19:15:02+03:00

Валютные скачки: нужно ли покупать евро или доллар? 00:00 00:00

В последние дни мы наблюдаем рост иностранной валюты. Из-за чего это? Нужно ли сейчас покупать евро и доллар?

Вместе с финансовым аналитиком компании «Аксиома Консалтинг» Евгением Ясаковским выясним, как выгоднее покупать валюту и стоит ли долго ее держать.

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