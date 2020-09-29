2020-09-30T19:15:02+03:00
Личные инвестиции
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Валютные скачки: нужно ли покупать евро или доллар?

..Фото: Архив "КП"

Телефон прямого эфира: 8(861)997-7-997

Валютные скачки: нужно ли покупать евро или доллар?

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В последние дни мы наблюдаем рост иностранной валюты. Из-за чего это? Нужно ли сейчас покупать евро и доллар?

Вместе с финансовым аналитиком компании «Аксиома Консалтинг» Евгением Ясаковским выясним, как выгоднее покупать валюту и стоит ли долго ее держать.

Телефон прямого эфира: 8(861)997-7-997.

«Аксиома Консалтинг» myaxioma.ru Краснодар, ул.Северная 247, Бизнес Центр «GOLD», офис: 704 Телефон: 8(861)202-51-10.

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