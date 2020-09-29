Валютные скачки: нужно ли покупать евро или доллар?
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Валютные скачки: нужно ли покупать евро или доллар?
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В последние дни мы наблюдаем рост иностранной валюты. Из-за чего это? Нужно ли сейчас покупать евро и доллар?
Вместе с финансовым аналитиком компании «Аксиома Консалтинг» Евгением Ясаковским выясним, как выгоднее покупать валюту и стоит ли долго ее держать.
Телефон прямого эфира: 8(861)997-7-997.
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