2020-10-01T18:08:02+03:00
Автопилот
Артём ГНАТЕНКОЕвгения ОСТРАЯ

Почему на дорогах Краснодара плохие водители

..Фото: Архив "КП"

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

Почему на дорогах Краснодара плохие водители

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В эфире «Автопилота» Артем Гнатенко и Евгения Острая попытаются разобраться в том, кто виноват в водителях, не знающих ПДД и ездящих по наитию. В этом им поможет директор автошколы «Ника» Игорь Еременко.

Ну и, конечно, нельзя не затронуть Восточный обход Краснодара. Из-за очередного ремонта он погрузился в кошмарные пробки.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

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