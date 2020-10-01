1 Окт. 2020 2020-10-01T18:08:02+03:00

Почему на дорогах Краснодара плохие водители 00:00 00:00

В эфире «Автопилота» Артем Гнатенко и Евгения Острая попытаются разобраться в том, кто виноват в водителях, не знающих ПДД и ездящих по наитию. В этом им поможет директор автошколы «Ника» Игорь Еременко.

Ну и, конечно, нельзя не затронуть Восточный обход Краснодара. Из-за очередного ремонта он погрузился в кошмарные пробки.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.