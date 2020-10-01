Почему на дорогах Краснодара плохие водители
.Фото: Архив "КП"
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Почему на дорогах Краснодара плохие водители
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В эфире «Автопилота» Артем Гнатенко и Евгения Острая попытаются разобраться в том, кто виноват в водителях, не знающих ПДД и ездящих по наитию. В этом им поможет директор автошколы «Ника» Игорь Еременко.
Ну и, конечно, нельзя не затронуть Восточный обход Краснодара. Из-за очередного ремонта он погрузился в кошмарные пробки.
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.