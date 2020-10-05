5 Окт. 2020 2020-10-05T12:18:48+03:00

Цифровая медицина: Операции по интернету и анализ крови с помощью нейросетей 00:00 00:00

IT пробирается во все сферы жизни человечества, и медицина не исключение. Так в Краснодарском крае уже не первый год функционирует операционный робот, который позволяет пациенту находиться в одном городе (возле робота), а хирургу – в другом.

Еще поговорим про подсчет результатов анализа крови с помощью нейросети и про технологию выдачи направлений на исследования компьютерной программой. Да-да, скоро это станет абсолютно обыденным.