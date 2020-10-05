2020-10-05T12:18:48+03:00
Здоровый разговор-Краснодар
Егор КАЗАКОВНиколай ЧЕРНЫШУК

Цифровая медицина: Операции по интернету и анализ крови с помощью нейросетей

..Фото: Архив "КП"

Как технологии совершенствуют медицину

Цифровая медицина: Операции по интернету и анализ крови с помощью нейросетей

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IT пробирается во все сферы жизни человечества, и медицина не исключение. Так в Краснодарском крае уже не первый год функционирует операционный робот, который позволяет пациенту находиться в одном городе (возле робота), а хирургу – в другом.

Еще поговорим про подсчет результатов анализа крови с помощью нейросети и про технологию выдачи направлений на исследования компьютерной программой. Да-да, скоро это станет абсолютно обыденным.

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